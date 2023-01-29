採訪艾米尼父親被捕 伊朗記者：無庭審遭判刑2年

（法新社巴黎28日電） 伊朗記者馬魯菲安（Nazila Maroufian）在採訪已故庫德族女子艾米尼的父親之後遭伊朗當局逮捕。她今天表示，她在沒有法院庭審下被判刑2年。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年涉嫌違反當地嚴格的女性穿着規定被道德警察羈押，並於同年9月16日死亡。

法新社報導，位於挪威的庫德族人權團體Hengaw先前通報說，來自艾米尼家鄉庫德斯坦省（Kurdistan）薩蓋茲鎮（Saqez）的記者馬魯菲安（Nazila Maroufian）去年10月下旬被捕，被關押在德黑蘭的伊文（Evin）監獄。

馬魯菲安在社群媒體推特（Twitter）表示：「根據伊朗革命法院（Revolutionary Court）第26分院以法官阿夫沙爾（Afshar）為首的判決，我被處2年徒刑、罰款…及5年內不得出境。」

她說：「2年徒刑，緩刑5年。」

馬魯菲安說：「這個判決是在沒有法院庭審的情況下做成，也沒讓我有辯護的機會。」又說她被控的罪名為「反政權文宣以及散布假新聞」。

馬魯菲安替新聞網站Ruydad 24工作，去年10月19日在新聞網站Mostaghel Online發表艾米尼父親艾姆賈德（Amjad）受訪文章，標題是「艾米尼父親：他們在撒謊！」

Mostaghel網站後來將此文下架，但快取（cached）版本顯示，艾米尼父親否認女兒有任何潛在的健康問題。

艾米尼的家人主張，艾米尼是在警方羈押期間受到致命攻擊。伊朗當局否認此一說法。艾米尼死後伊朗不斷上演全國性抗議活動。

據估計，抗議活動爆發以來已約有80名記者被捕。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP