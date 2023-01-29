COVID-19警戒級別 世衛開會討論

（法新社日內瓦28日電） 針對延燒進入第4年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，是否仍應列在全球最高的警戒級別，世界衛生組織（WHO）緊急委員會召開會議討論。

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世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）暗示疫情緊急階段尚未結束，他除了直指染疫死亡人數激增，並警告說全球對這場危機的因應作為「依舊蹣跚」。

譚德塞在會議開始後向委員會開門見山地說：「疫情進入第4年，我們現在處境確實比1年前好，當時Omicron變異株將疫情推上另一波高峰，世衛每周獲報的染疫死亡人數超過7萬人。」

譚德塞表示，單周染疫死亡人數去年10月降到1萬以下，但12月初再度升高，因為中國解除防疫限制措施導致染疫死亡人數再度衝上高峰。

他表示，上周獲報的染疫死亡人數直逼4萬，其中超過半數來自中國，且中國真正的死亡病例「絕對還要高出許多」。

這個小組針對疫情危機召開第14次會議。將近整整3年之前，鑒於COVID-19疫情開始散播至中國境外，世衛首度宣布COVID-19疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），也就是世衛最高等級公衛警報。

這個獨立的委員會每3個月召開1次會議以討論疫情，並向譚德塞提出報告，再由他決定是否維持COVID-19國際關注公共衛生緊急事件的警戒等級。

© 2023 AFP