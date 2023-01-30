布林肯抵中東行第2站以色列 為調停以巴衝突努力

（法新社特拉維夫30日電） 美國國務卿布林肯今天抵達以色列大城特拉維夫（Tel Aviv），準備展開會談，呼籲讓以色列與巴勒斯坦衝突的暴力情勢升溫局面能夠緩和。他預計與以巴領袖分別會面。

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以色列是布林肯（Antony Blinken）為期3天中東訪問行程的第2站。他今天稍早已在埃及首都開羅與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）會面。

以色列佔領的東耶路撒冷27日才有一座猶太教堂外面發生攻擊事件，造成7位平民死亡。事發前一天，以色列軍方在佔領的約旦河西岸（West Bank）發動數年來最致命的突襲行動，有10名巴勒斯坦人喪生。

布林肯稍早接受沙烏地阿拉伯新聞頻道阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）訪問時表示：「我們見到最近幾天發生一些駭人的恐怖攻擊，我們予以譴責並深感遺憾。」

他今天在開羅召開的記者會上，要求「各方讓情勢平靜、緩和緊張」，並強調「努力達成兩國方案（two-state solution）的重要性」。

以巴今天又爆發流血衝突。雙方官員證實，以色列部隊在約旦河西岸殺死了一名巴勒斯坦司機。根據以軍說法，是這名駕駛先開車撞擊一名以國士兵的腿部後加速逃離。

今年以來，以巴衝突已造成35名巴勒斯坦成人與兒童喪命，當中包括攻擊者、武裝戰士及平民；以色列方面則有6位平民喪生，包括1名兒童，他們與1名烏克蘭人都是死於27日猶太教堂外攻擊事件。

布林肯預定先在以色列與2022年再度上台的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面；之後再前往約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah），與巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）舉行會談。

據巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（Wafa）報導，阿巴斯昨晚已與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）會面討論「危險情勢發展」。美國大使館拒絕對法新社發表評論。

美國傳統上在中東外交扮演領導角色。而與以色列有外交關係的埃及，長期以來則擔任以巴衝突的調停者。

布林肯今天與埃及總統塞西及外長蘇克里會晤後，美國國務院表示，布林肯因「埃及在促進區域穩定上扮演重要角色」而讚揚塞西，雙方也「討論到為緩和以巴緊張所作持續努力」。

© 2023 AFP