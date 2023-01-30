澳放射性膠囊運送遺失 指甲般大小難尋如大海撈針

（法新社雪梨30日電） 一顆比人類指甲還小、但內含危險放射性物質的膠囊在西澳州運送過程中遺失後，專家警告民眾若有看到千萬別去摸，並說要找到這顆膠囊有如大海撈針。

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這顆銀色膠囊僅8厘米乘6厘米大，這個月12日自西澳州紐曼（Newman）裝箱上車，送往1400公里以南的首府伯斯（Perth）郊區馬拉加（Malaga）。這段路程比法國巴黎至西班牙馬德里還要遠。

這顆放射性膠囊是採礦業測量鐵礦石密度儀器的一部分。

然而，運送過程一路顛簸似乎導致裝載儀器的箱子受損、箱內儀器螺絲鬆脫不見，而膠囊從螺絲孔中掉落失蹤。

收件人員16日收到包裹，卻直到25日才開箱，這才發現儀器「四分五裂」，安全螺絲少了好幾顆，且放射性膠囊不翼而飛，當天旋即通知州警。

西澳州衛生首長羅伯森（Andrew Robertson）27日首度向民眾示警時說：「膠囊如果跟你距離夠近、時間夠久，恐怕會引發所謂的急性放射線癥候群（acute radiation sickness）。」

有關當局建議民眾與膠囊保持至少5公尺的距離。

雪梨大學（University of Sydney）以及皇家北岸醫院（Royal North Shore Hospital）的醫學影像教授貝里（Dale Bailey）表示，要找到這顆膠囊恐非易事，「考量路線長度，找到它將有如大海撈針」。

© 2023 AFP