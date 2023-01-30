艾爾段稱土耳其可能先准芬蘭入北約 不讓瑞典同時加入

（法新社伊斯坦堡29日電） 土耳其總統艾爾段今天首度表示，土耳其可能會同意先讓芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），而不讓瑞典同時加入。

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艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在今天播出的電視演說中表示：「必要的話，我們對於芬蘭（申請加入北約）可能會給不同的反應，瑞典屆時會很震驚。不過芬蘭切記不要犯下與瑞典一樣的錯誤。」

他也重申，他要求瑞典按照土耳其提供的名單交出恐怖主義嫌犯，「如果真的想加入北約，你們將會把這些恐怖分子交給我們」。

瑞典和芬蘭去年在俄羅斯入侵烏克蘭後申請加入北約，需要經過北約所有會員國同意。目前僅土耳其和匈牙利國會尚未批准。匈牙利國會可望於2月表決通過。

瑞典境內的庫德族人比芬蘭多，與土耳其的齟齬也更嚴重。

土耳其認為，瑞典窩藏非法組織庫德工人黨（PKK）激進分子；庫德工人黨自1984年起就與土耳其展開對抗，被土耳其和西方盟友視為恐怖組織。

艾爾段上周批評瑞典縱容抗議人士在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威，並且焚燒可蘭經。土耳其隨後宣布，暫停和瑞典及芬蘭商討有關他們加入北約的會談。

© 2023 AFP