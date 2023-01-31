巴基斯坦清真寺爆炸增至95死221傷

（法新社巴基斯坦白夏瓦31日電） 巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內清真寺遭到自殺炸彈客攻擊，死亡人數已增至95人，並有逾221人受傷。市警局長伊加茲汗今天指出，這是一起有針對性的報復攻擊。

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開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省長阿紮姆汗（Muhammad Azam Khan）證實，這起爆炸造成的死亡人數已經來到95人、超過221人受傷。

傾倒牆面和坍塌屋頂殘骸下仍有罹難者遺體被拉出，搜救人員使用探測儀器試圖找尋可能的生還者。

昨天下午開柏普赫圖赫瓦省首府白夏瓦市（Peshawar）警察總部的爆炸把一整面牆和幾乎整座屋頂炸毀，瓦礫碎屑噴擊現場警察。事發當時有300到400名警員聚集警察總部院區的清真寺進行禮拜。

白夏瓦市警察局長伊加茲汗（Muhammad Ijaz Khan）告訴法新社：「我們身處打擊激進分子行動的最前線，因此成為目標。目的是要挫折我們作為執法力量的士氣。」

開柏普赫圖赫瓦省警察首長安薩里（Moazzam Jah Ansari）告訴記者，一名炸彈客假扮成訪客進入清真寺，身上一共帶了10到12公斤的「爆炸材料」。

他表示，這次事件可能是一個過去曾經斷斷續續附隨於巴基斯坦塔利班運動（Pakistani Taliban）的激進組織所為。

白夏瓦��警察總部是情報和反恐部門所在，當局正就全��戒備最森嚴地區之一為何發生如此重大安全違失展開調查。

© 2023 AFP