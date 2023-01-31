法國東部13歲男童輕生 母親：因同性戀遭霸凌

（法新社巴黎30日電） 法國東部本月有一名13歲男童上吊自盡身亡，男童的母親今天說，她認為她的兒子會自殺是因為遭受同學的恐同霸凌。

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35歲的塞維琳（Severine）在艾皮納（Epinal）向媒體表示：「我覺得霸凌是導致他自殺的因素。」

她的兒子魯卡斯（Lucas）1月初上吊輕生，檢方稱，魯卡斯因「同性戀」傾向在學校「遭受同儕霸凌數個月」。

地區檢察官拿翁（Frederic Nahon）今天說，這所中學有4名13歲男孩因涉及霸凌導致男童自殺而將受審。

社群媒體出現威脅被告的貼文後，魯卡斯的母親塞維琳今天說，「他們仍是孩子」，應該「受到保護」。

塞維琳哽咽地說，「我當然恨他們」，因為他們「惡劣地對待他」，「我的兒子已經不在我們身邊」。

塞維琳說，她希望涉嫌霸凌的學生出庭後能好好反省，改變自己的行徑，她說她打算親自前往各大校園，告誡大家不要騷擾同學。

塞維琳還說，「他們應該跟我們一起」，向大家解釋欺負別人造成的後果，「這是為他們好」。

檢方27日表示，其他孩子「僅承認曾多次取笑他們的同學」，而不承認蓄意霸凌。

但親近魯卡斯的人說，魯卡斯在戈爾貝鎮（Golbey）的學校遭恐同同學嘲笑與羞辱。魯卡斯曾在日記本中寫過他想自殺。

霸凌他的4名同學分別為兩名男孩與兩名女孩，他們因為接受訊問遭到拘留，之後獲釋，接着將在專為兒童設置的特殊法庭中受審。

由於沒有通報未成年者遭到不當對待，有關當局正在對數名身分不明的人士展開另一起調查。11120131

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