波蘭少女遭性侵懷孕墮胎碰壁 引發修法呼聲

（法新社華沙30日電） 波蘭一名有心智障礙的14歲少女因遭性侵而懷孕，為求合法墮胎處處碰壁。衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）今天說，此事「令人無法接受」。

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最早披露此案的女權團體Federa表示，這名少女遭叔叔性侵後，不知道自己懷了孕，直到嬸嬸發現事情經過，想幫她爭取墮胎。

但波蘭東部數所醫院的醫師以所謂「良心條款」為由，不願執行終止妊娠的程序；依據這項條款，醫師若覺得墮胎違反他們的信仰，可拒絕執行。

在Federa介入後，當事少女終於在華沙墮了胎。Federa說：「再怎麼形容這種令人作嘔的行為都不為過…但對我們而言，最重要的是幫助這個女孩。」

此案引發要求波蘭政府放寬墮胎相關法律的新一波呼聲；波蘭主要信仰天主教，是墮胎法律最嚴格的歐洲國家之一。

尼澤斯基對記者說：「此案令我們深感震驚，我們在這裡的回應毫不含糊。」

波蘭於2021年起幾乎完全禁止墮胎，只有性侵懷孕或母體生命健康受到威脅時，才能合法墮胎。但從這起案子可以看出，在波蘭，有時連爭取合法墮胎都很困難。

此案促使在野政治人物呼籲修法。左翼國會議員柯杜拉（Katarzyna Kotula）說：「良心條款是野蠻且不人道的法律…應該廢除。」

中間偏左派的國會議員諾瓦茨卡（Barbara Nowacka）說，反對派議員將草擬法案，限制醫師援引良心條款。

政府監察員維奧塞克（Marcin Wiacek）說，此案顯示法律制度有缺失，應告知當事少女有哪些醫院願意執行墮胎程序。

波蘭最高法院2020年底同意右翼政府的意見，裁定因胎兒缺陷而墮胎，屬於違憲行為，此後墮胎議題就成了政治戰場之一。

© 2023 AFP