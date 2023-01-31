猶太後代要求歸還大師畫作 古根漢美術館斥無根據

（法新社紐約30日電） 德國一對猶太人夫婦1938年逃離納粹德國時，賣掉一幅西班牙大師畢卡索的畫作來籌錢，如今兩人的後代要求古根漢美術館歸還這幅畫，館方表示這樣的說法毫無根據，主張自己是畫作合法所有人。

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艾德勒（Karl Adler）和羅西（Rosi Adler）夫婦後代對美國紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）提出告訴；這幅1904年油畫作品「燙衣服的女人」（Woman Ironing）從1978年開始便在此展出。

訴訟稱艾德勒於1916年在慕尼黑（Munich）向猶太畫廊老闆譚豪瑟（Heinrich Thannhauser）買下這幅畫，後來，為了取得歐洲國家的短期簽證，艾德勒夫婦於1938年10月將「燙衣服的女人」賣給譚豪瑟的兒子賈斯汀（Justin），當時賈斯汀已離開德國前往巴黎。

古根漢美術館則駁斥原告的說法「毫無根據」，本案似乎將進入民事審判。

古根漢美術館表示，訴狀「明顯沒有承認」館方在取得所有權之前聯繫過艾德勒的兒子，並透過聲明表示：「（他）並未對這幅畫或畫作賣給賈斯汀一事提出任何顧慮。」

艾德勒另一個孩子的孫子班尼森（Thomas Bennigson）在2014年得知他的祖母可能曾經擁有這幅畫。根據訴狀，他的律師多年來致函古根漢美術館，2021年6月要求歸還畫作。

班尼森是根據美國「大屠殺掠奪藝術品歸還法」（Holocaust Expropriated Art Recovery Act）提告，與其他遠親、數個猶太組織和非營利組織列為共同原告。這項2016年通過的法律讓受到納粹迫害的受害者及後代有機會取回被納粹沒收的藝術品。

美術館指出，館方「極度嚴肅看待」所有物歸還請求權，但堅稱自己是「合法所有人」。

© 2023 AFP