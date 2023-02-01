尼坦雅胡考慮軍援烏克蘭 並願作俄烏戰爭調人

（法新社華盛頓31日電） 美國敦促更積極參與之後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在今天播出的訪問中表示，他考慮對烏克蘭提供軍事援助，並願意居中斡旋俄羅斯與烏克蘭戰事。

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尼坦雅胡並未對烏克蘭作出堅定承諾，以色列也維持與俄羅斯的關係。俄羅斯掌控以色列鄰國敘利亞的空域，也對以色列空襲世仇伊朗睜隻眼閉隻眼。

尼坦雅胡接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，被問到以色列能否向烏克蘭提供援助，例如保護以色列不受空襲的鐵穹（Iron Dome）防禦系統。

尼坦雅胡說：「我絕對會研究此事。」

他證實美國已把鮮為人知存放在以色列的軍備轉交烏克蘭，他也認為，以色列反伊朗的行動具有類似性質。

他說：「美國剛把在以色列的大批彈藥交給烏克蘭，以色列老實說也會用恕我不在此詳述的方式，來對付伊朗生產用於對付烏克蘭的武器。」

尼坦雅胡說，俄烏戰爭去年2月爆發後，他曾被要求擔任非正式的調停人，但當時他還是在野黨，所以並未付諸行動。

他說，若美國等方要求，他願意居中斡旋。

他說：「我從政夠久，知道時機和情境都得適合，若時機和情境都合適了，我絕對會考慮。」

尼坦雅胡說，他相信俄烏戰爭具有「巨大的重要性」，但「我們自家後院也有事要處理」。

© 2023 AFP