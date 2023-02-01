沉寂多日 不認敗巴西前總統喊話再贏回來

（法新社佛羅里達州奧蘭多31日電） 巴西前總統波索納洛今天在美國佛羅里達州奧蘭多一場活動中表達「在巴西政壇保持活躍」的意向。他向支持者喊話說，「我們將會一起贏回來」。

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保守的旅美巴西人組織Yes Brazil USA在奧蘭多（Orlando）聚會時，極右派前領導人波索納洛（Jair Bolsonaro）對約400位支持者作出上述承諾。

波索納洛在去年10月巴西總統大選中遭到左翼對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）擊敗，去年12月30日於卸任前兩天離境後一直待在美國。波索納洛的律師昨天表示，他正在尋求取得為期6個月簽證，以續留美國。

他一再質疑選舉結果。數以千計支持者1月8日闖進國會大廈、總統府和最高法院，企圖阻止魯拉重登總統大位。

波索納洛今天再度不認敗選。

他說：「選舉期間發生的事情仍然讓許多人震驚…但是我們將面對這一刻，上帝保佑，我們將會一起贏回來。」他並表示自己「人氣更甚以往」。

不過他說自己對於1月8日「一些反覆無常的人乾的事」表達遺憾。新政府下令就那起暴動對波索納洛展開調查。

他在飛抵佛州後大體上保持低調，住在巴西前綜合格鬥冠軍奧爾多（Jose Aldo）位在奧蘭多的住家，距離迪士尼世界（Disney World）不遠，曾被拍到在肯德基（KFC）獨自吃炸雞。

© 2023 AFP