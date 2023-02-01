法國127萬人上街頭 抗議馬克宏年金改革

（法新社巴黎31日電） 反對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）年金制度改革計畫的聲浪日益壯大，根據法國內政部數據，有超過127萬人湧上街頭示威吶喊。

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法國勞工力量工會（Force Ouvriere）的德瑞馮（Patricia Drevon）與其他工會領袖今晚在聯合記者會上說：「政府必須聆聽不滿這項計畫的聲音，並撤銷相關計畫。」

另外兩天的罷工暨抗議行動已排定於2月7日、11日登場。

把退休年齡從現行的62歲延至64歲，是馬克宏第二任期的主要政策。他昨天出面捍衛說，鑒於預估未來幾年即將出現赤字，這個計畫是「必要的」。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）今天在社群網站推特（Twitter）寫說，「年金制度的改革引發諸多疑問和疑慮。我們聽到了」，但她堅持政府「有責任」執行相關變革。

各大工會稱今天的全國大罷工人數來到250萬左右；強硬左派的法國總工會（CGT）暗示當天稍早人數達到280萬。

罷工行動衝擊法國各地運輸、學校等公共服務。

今天的示威活動大致和平，僅無政府主義者和極左分子與警方下午在巴黎爆出零星衝突。警方逮捕了18人。

© 2023 AFP