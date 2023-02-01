盼加薪因應通膨 英國教師和鐵路員工大罷工

（法新社倫敦1日電） 英國各地的教師與火車司機員今天發起新的罷工行動，希望能確保爭取到工資調漲，以緩和通膨飆漲帶來的生活成本危機。

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法新社報導，由於政府和企業資方對勞方加薪要求採取強硬態度，英國最近一波公私部門大罷工，料將對教育和通勤造成嚴重干擾。

根據工會大會（Trades Union Congress）說法，英國今天將出現「自2011年以來規模最大的罷工行動」，約多達50萬名勞工計畫將參與勞工行動，在空港和海港執行關務與移民檢查的關防人員也將響應。

隨着英國通膨率飆升至11%以上，達到40多年來的最高水準，英國已連續數個月出現萬人大罷工，參與人員包括郵政工作人員、律師、護理師和零售業員工。

英國國家統計局（Office for National Statistics）指出，最新官方數據顯示，去年6月至11月期間，因罷工行動損失了160萬個工作天，這是30多年來最高的6個月總和。

國家統計局補充又說，單在11月罷工行動下，就損失了46萬7000個工作天，這是自2011年以來的最高水準。

配合罷工行動，各工會也預定今天舉行全國性集會，對保守黨政府計畫立法禁止公部門員工罷工一事表示反對。（譯者：紀錦玲）

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