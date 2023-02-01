萬那杜東埃皮火山噴發 煙柱衝天

（法新社萬那杜維拉港1日電） 太平洋島國萬那杜外海海底的東埃皮火山今天噴發，火山灰形成巨大煙柱上衝百公尺天際，當局警告船隻和飛機避開附近地區。

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首都維拉港（Port Vila）以北68公里的東埃皮火山（East Epi）處於「輕微動蕩」狀態，為5級火山噴發預警中的初級，火山灰已騰空噴飛。

萬那杜氣象與地質災害部（Vanuatu Meteorology and Geohazards Department）高階官員威廉（Ricardo William）告訴法新社：「由於噴發持續，我們要求當地民眾提防任何強烈爆發。」

當地通報出現水蒸氣後，這座海底火山於當地時間今天清晨開始噴出火山灰，高度達到100公尺。

當地政府官員狄克（Philip Dick）表示，除了火山所在地點清晨可以看到上衝煙霧，地面也會震動。他說：「然後就開始爆發了，附近村莊空氣中都出現難聞的硫磺味。」

萬那杜位在太平洋火環帶（Ring of Fire）上，火山和地震活動頻繁，最大島嶼桑托島（Espiritu Santo）外海1月初曾經發生規模7.0強震。

© 2023 AFP