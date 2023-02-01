葛萊美獎5日登場 電玩配樂獨立成獎

（法新社洛杉磯31日電） 從「薩爾達傳說」主題曲到充滿感染力的「超級瑪利歐兄弟」配樂，音效和音樂向來是玩家體驗電玩遊戲的基礎。如今，美國流行音樂盛典葛萊美獎將讓電玩配樂獨立成獎。

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美國錄音學院（Recording Academy）先前宣布，2023年葛萊美獎（Grammy Award）將新增玩家和業內人士期盼已久的「最佳電子遊戲和其他互動媒體配樂原聲音樂獎」（Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media），專門表彰與電玩相關的音樂成就，承認電子遊戲和其音樂對流行文化產生的重大影響。

電玩遊戲配樂過去被歸類在「最佳視覺媒體配樂原聲音樂獎」（Best Score Soundtrack for Visual Media），這個類別還包含電影和電視配樂。

許多業界人士認為，這是拿蘋果和橘子比，希望主辦單位能為電玩遊戲配樂單獨設立一個獎項。

首屆入圍者包括「異形：火力小隊」（Aliens: Fireteam Elite）、「刺客教條：維京紀元－諸神黃昏的預兆」（Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok）、「決勝時刻：先鋒」（Call Of Duty: Vanguard）、「漫威星際異攻隊」（Marvel's Guardians Of The Galaxy）和「舊世界」（Old World）。

第65屆葛萊美獎將於5日在洛杉磯登場，屆時將公布獎落誰家。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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