葛萊美獎5日登場 電玩配樂獨立成獎

(法新社洛杉磯31日電) 從「薩爾達傳說」主題曲到充滿感染力的「超級瑪利歐兄弟」配樂,音效和音樂向來是玩家體驗電玩遊戲的基礎。如今,美國流行音樂盛典葛萊美獎將讓電玩配樂獨立成獎。

美國錄音學院(Recording Academy)先前宣布,2023年葛萊美獎(Grammy Award)將新增玩家和業內人士期盼已久的「最佳電子遊戲和其他互動媒體配樂原聲音樂獎」(Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media),專門表彰與電玩相關的音樂成就,承認電子遊戲和其音樂對流行文化產生的重大影響。

電玩遊戲配樂過去被歸類在「最佳視覺媒體配樂原聲音樂獎」(Best Score Soundtrack for Visual Media),這個類別還包含電影和電視配樂。

許多業界人士認為,這是拿蘋果和橘子比,希望主辦單位能為電玩遊戲配樂單獨設立一個獎項。

首屆入圍者包括「異形:火力小隊」(Aliens: Fireteam Elite)、「刺客教條:維京紀元-諸神黃昏的預兆」(Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok)、「決勝時刻:先鋒」(Call Of Duty: Vanguard)、「漫威星際異攻隊」(Marvel's Guardians Of The Galaxy)和「舊世界」(Old World)。

第65屆葛萊美獎將於5日在洛杉磯登場,屆時將公布獎落誰家。(譯者:劉文瑜/核稿:曾依璇)

