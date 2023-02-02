俄侵烏後出現獨裁特徵 2022民主指數排名驟降

（法新社巴黎2日電） 經濟學人資訊社今天公布2022民主指數（Democracy Index）報告，稱COVID-19防疫措施解除後，全球的民主標準略有改善，但俄羅斯在揮軍入侵烏克蘭後，排名下跌22名至146名。

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總部設於倫敦的經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit, EIU）表示，整體而言，全球只有不到一半（45.3%）人口生活在民主國家，有超過1/3（36.9%）人口生活在威權統治下，其中一大部分住在中國與俄羅斯。

全球只有不到8%的人口生活在「全面民主」國家，包括加拿大、瑞典與烏拉圭等20多國。

經濟學人資訊社說：「俄羅斯入侵烏克蘭後，分數下滑幅度為全球國家中最多。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月派兵入侵烏克蘭後，有關當局一直在打壓媒體與反對派，規模前所未見。

經濟學人資訊社表示：「俄羅斯早已走在偏離民主的軌道，現在出現許多獨裁國家的特徵。」

布吉納法索去年經歷兩場軍事政變，在對抗聖戰士叛亂活動時敗退，2022民主指數的排名也下滑，來到第127名。

海地的政治與經濟危機在總統摩依士（Jovenel Moise）2021年7月遭暗殺後惡化，是另一個在2022民主指數排名下降的國家，滑落到第135名。

經濟學人資訊社指出，在正面趨勢方面，智利、法國與西班牙從「瑕疵民主」（flawed democracy）進步到「全面民主」（full democracy）類別，主要歸因於2020年到2021年侵犯公民自由的防疫措施解除。

但經濟學人資訊社又說，「從全球觀點來看，2022年對民主來說，是令人失望的一年」。全球平均分數從2021年的5.28些微上升到5.29。

經濟學人資訊社表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施解除後，全球的民主表現可能出現反彈，但這些進展被全球其他負面發展抵銷。

2022民主指數排名前3的國家為挪威、紐西蘭與冰島，倒數3名的國家為北韓、緬甸與阿富汗。

© 2023 AFP