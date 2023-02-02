巴基斯坦清真寺攻擊 炸彈客穿警察制服沒被安檢

（法新社巴基斯坦白夏瓦2日電） 巴基斯坦西北部白夏瓦警察總部清真寺發生造成101人罹難的自殺炸彈攻擊。省警察廳長指出，炸彈客當時身穿警察制服、戴頭盔，警方對他的身分已有「相當程度掌握」。

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開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）首府白夏瓦市（Peshawar）警察總部1月30日的爆炸把一整面牆和幾乎整個屋頂炸毀，當時有數以百計警察正在戒備森嚴的院區禮拜。

開柏普赫圖赫瓦省警察廳長安薩里（Moazzam Jah Ansari）在記者會中表示：「值勤人員沒有對他進行檢查，因為他身穿制服，這是安全違失。」

警方以從現場找到的炸彈客頭顱與閉路電視監視器拍到的影像進行比對後，對他的身分已有「相當程度的掌握」。

安薩里說，「本案幕後有一整個網絡」，強調炸彈客不是單獨一人計畫作案。

不願意具名的高階警官昨天告訴法新社，當局同時也在調查警察總部是否有人充當內應。這名警官說：「我們已經從警察總部拘捕了一些人，要把爆裂物怎麼被送進去、有沒有警察涉案，查個水落石出。」

他並表示，包括出身阿富汗邊境前部落地區人士在內，已有23人遭到拘留。

當局正在調查，情報和反恐部門所在的這個全白夏瓦��最敏感地區為何會出現如此重大安全漏洞。

本案是巴基斯坦多年來死亡人數最多的攻擊案，也是阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）2021年在喀布爾重新掌權、暴力再起以來，最嚴重的攻擊事件。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）

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