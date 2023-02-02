拜登：白宮經濟顧問狄斯將卸任

（法新社華盛頓2日電） 美國總統拜登今天宣布，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主任狄斯即將卸任。狄斯曾協助制訂大規模支出法案，並引領美國經濟走出防疫封城。

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拜登（Joe Biden）回想2021年1月就任之初的「高失業率、經濟陷於危機、全國各地的大街都拉下鐵門」，他說，狄斯（Brian Deese）對於美國的復蘇極其重要。

拜登在聲明中表示：「過去兩年來，我很仰賴狄斯。」

「他協助把我的經濟願景變成現實，並順利使我國的歷史性經濟復蘇轉變成牢固和穩定的成長。」

民主黨之前以些微多數掌控國會參眾兩院時，拜登的指標性立法成就得以通過，狄斯扮演了關鍵幕後角色。

這些成就包括：協助經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之際維持運作的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）；一項大型基礎建設支出法案；補貼半導體製造和其他尖端產業的「晶片法」（CHIPS and Science Act）；旨在推進電動車製造和其他綠色經濟產業的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）等。

如今拜登第一任期過了一半，且國會現在變成民主黨掌控參議院、共和黨在眾議院佔多數，狄斯決定卸任已是意料中的事。目前尚未公布接替他的人選。

© 2023 AFP