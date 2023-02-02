烏克蘭籲美製裁中印買俄能源

（法新社華盛頓1日電） 烏克蘭議員梅列日科今天訪問華府時呼籲，若中國和印度繼續購買俄羅斯能源，美國應對它們實施二級制裁，與他一同訪美的立陶宛議員也呼籲與台灣加強關係。

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烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表示，他在國內面臨批評，因為國內人士認為，若在石油採購方面採取更強硬的立場，可能反讓中國更支持俄羅斯，而北京現在並未對莫斯科提供軍事援助。

梅列日科對國務院記者協會（State Department Correspondents' Association）的記者說：「我一直試着解釋這不是問題所在，中國不怕烏克蘭，中國怕的是美國制裁。」

他說：「這意味美國可以且應該阻止中國協助俄羅斯，最好是實施二級制裁，以阻止中國透過購買俄羅斯石油和天然氣為俄羅斯經濟和俄羅斯軍事機器提供金援。」

這位執政黨議員表示，他曾住在新德里，發現印度購買石油的問題「令人痛苦」，但他也支持對這個世界最大民主國家的俄油買家實施制裁。

「這應該不矛盾，這是民主、自由世界和專制政權之間的全球衝突，不應該因為物質經濟利益而有所妥協。」

美國曾對購買伊朗石油的外國公司實施二級制裁。

梅列日科與波蘭、立陶宛的國會外委會主席一同訪問華盛頓，敦促美國國會議員等人支持烏克蘭。

立陶宛國會外交委員會主席帕維里奧尼斯（?ygimantas Pavilionis）警告，放鬆對俄羅斯的壓力，將產生嚴重後果。

他說：「如果我們什麼都不做，（立陶宛首都）維爾紐斯（Vilnius）將在6、7年內變成（烏克蘭首都基輔附近的）布查（Bucha）。」

俄羅斯撤離布查後，發現許多烏克蘭平民雙手被反綁遭槍殺。

立陶宛與台灣強化關係，讓台北開設辦事處，激怒了中國。

帕維里奧尼斯表示：「中國是地球上唯一能徹底改變遊戲規則的國家…改變一切，把這個世界變成集中營。」

「如果美國人因為恐懼而不保衛烏克蘭，我們隔天早上醒來，就會發現台灣海峽發生一些事件，印太地區將遭受攻擊。」

© 2023 AFP