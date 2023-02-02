瑞典入會案如延宕 民調：過半芬蘭人願先加入北約

（法新社赫爾辛基2日電） 在土耳其表示願接受芬蘭單獨先於北歐鄰國瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）後，今天公布的一份民調結果顯示，若瑞典入會案遭到延宕，過半數芬蘭人希望國家先行加入北約。

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根據芬蘭日報「伊爾塔郵訊」（Ilta-Sanomat）公布的民調，當民眾被問到「芬蘭是否應該等待瑞典」，即使「瑞典入會案的批准費時更久，例如因為受到土耳其反對」。結果有53%的受訪者回答「否」，僅28%的人認為應該等待。

這份民調是委託Taloustutkimus公司所做，於1月30日至2月1日間訪問1021位芬蘭民眾。

受到俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭影響，芬蘭與瑞典在同年5月放棄數十年來的軍事不結盟立場，雙雙申請加入北約。

不過，北約成員國土耳其至今拒絕核准兩國入會案，主要由於瑞典拒絕引渡數十名嫌犯。安卡拉認為，這些人與不法的庫德族戰士及2016年一場失敗的政變行動有關。

除此之外，瑞典警方本月稍早允許在土耳其駐瑞典大使館外舉行的一場抗議活動，當中有極右派激進分子在現場焚燒一本可蘭經，這也引發安卡拉對於瑞典警方的決定做出憤怒反應。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）1月29日清楚區分瑞典與芬蘭過去幾個月所採取的立場。他說：「若有必要，我們對於芬蘭可能有不同回覆。當我們給芬蘭不同的回覆，瑞典將大為震驚。」

芬蘭政府至今強調，芬蘭的優先考量仍是與瑞典一同加入北約。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）1月30日對媒體記者表示：「在芬蘭，我們強烈的願望是與瑞典一起加入北約，過去如此，現在依舊。」「瑞典是我們在國防與外交政策上最緊密的盟友。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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