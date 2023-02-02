美國企業擬提供烏克蘭無人機 象徵性收取1美元

（法新社華盛頓1日電） 美國頂尖的先進軍用偵察無人機製造商通用原子航空系統公司今天宣布，願意以象徵性的1美元價格出售2架無人機給烏克蘭，並呼籲美國政府批准這筆交易。

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通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）表示，他們數個月來一直敦促華府向烏克蘭提供強大的「灰鷹」（Grey Eagle）和「死神」（Reaper）無人機。

美軍使用這些無人機在阿富汗、敘利亞、伊拉克和其他衝突地區的偵察和目標式攻擊發揮巨大作用。 通用原子航空系統公司指出，這些可以在中海拔高度長程飛行的無人機，是烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊的戰爭中，最明顯需要提升軍力的技術之一。 美軍已經向烏克蘭提供一些小型的攻擊和偵察無人機，但沒有像通用原子公司無人機那樣具有先進的技術和長程飛行能力。 通用原子公司執行長布魯（Linden Blue）透過聲明指出：「從俄羅斯展開侵略後，我們就開始檢視自家產品選項來因應烏克蘭軍隊的要求，包括MQ-9死神和MQ-1C灰鷹無人機。」 他還說，公司已提議免費向美國或烏克蘭政府培訓烏國無人機操作員。

通用原子公司準備提供2架自家的訓練機，還有一處地面控制站和其他硬體，象徵性收取1美元。

© 2023 AFP