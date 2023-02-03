史達林格勒戰役勝利80周年 蒲亭爭取侵烏民心

（法新社莫斯科2日電） 俄羅斯總統蒲亭今天藉慶祝二戰史達林格勒戰役擊敗納粹德軍80周年，向國內爭取入侵烏克蘭的民心，還暗示莫斯科不排除動用核武。

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法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）近年來頻拿二戰歷史推動政治議程，克里姆林宮也不遺餘力宣揚俄國人稱之為「衛國戰爭」的二戰光榮歷史。

蒲亭抵達南部城市伏爾加格勒（Volgograd）參加紀念史達林格勒戰役（Battle of Stalingrad）勝利80周年活動。當年蘇聯為贏得史達林格勒戰役犧牲慘重，如今蒲亭想藉紀念此役鼓舞更多人支持侵烏戰爭。

蒲亭把所謂對烏克蘭「特殊軍事行動」與1941年至1945年蘇聯對抗納粹德國相提並論，並稱俄羅斯人已準備好「力戰到底」。

蒲亭在舊名史達林格勒的伏爾加格勒市說：「我們一次又一次得被迫驅逐西方集團的侵略。」

他說：「雖令人難以置信但卻是事實，即我們又再次受到德國豹式坦克的威脅。」

「我們這次不會把戰車開到德國人的國境，但我們必須有所回應，而這不會是只動用裝甲車輛而已，每個人都應該明白這一點。現在與俄國打仗絕對會與當年情況迥異。」

自從去年2月揮師烏克蘭以來，蒲亭就一再揚言如衝突升級，將以核武抗擊西方。

1942年至1943年史達林格勒戰役持續近6月，當戰役結束時城市已成廢墟，軍民犧牲超過100萬人。

當前克里姆林宮正尋求加大對烏克蘭的攻勢，倚仗的是去年秋天動員數以萬計預備役軍人。（譯者：紀錦玲）

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