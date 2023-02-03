揭CIA海外刑求 關達那摩大物人犯獲釋移轉貝里斯

（法新社華盛頓2日電） 美國國防部今天表示，關押於古巴關達那摩灣16年的巴基斯坦男子梅吉德汗（Majid Khan）已獲釋並移轉至貝里斯。梅吉德汗曾對外揭發911恐攻後遭美國中央情報局逮捕並刑求。

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美國當局2003年逮捕梅吉德汗並經美國情治單位審訊3年後，才被送到關達那摩。他在2012年的認罪協議里坦承，參與暗殺巴基斯坦總統的密謀，並為另一樁策畫以炸彈攻擊一間印尼旅館的陰謀擔任收費線人。

但儘管梅吉德汗被美方視為911恐攻後所逮獲的其中一尾「大咖」，但直到兩年前他才獲得量刑。他被判刑26年，因先前達成認罪協議，原本可於去年獲釋但因故延至現在。

在量刑聽證時，梅吉德汗也成為首位得以在美國軍事法院出庭作證美方殘酷刑求的重量級911人犯。他當時在法庭證稱被人用鐵煉吊起、沒有衣物與食物，還不斷遭CIA審訊者毆打與性侵。

梅吉德汗說他很早就坦承犯行，但仍被凌虐多年，「我越是合作並供述更多，就越是被刑求」。

關達那摩監獄位於古巴東南部海岸一處美國海軍基地，全盛時曾關押約800名人犯，目前剩下34人。

34人中20人已獲准釋放並由美國政府找尋願接納這些人的國家，3人正爭取獲釋資格。

其餘11人中，2人剛在軍事法庭定罪，9人則仍處審前階段，9人中有5人被控協助策畫911恐攻。

© 2023 AFP