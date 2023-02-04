烏克蘭獲歐盟援助 開始改用節能LED燈泡

（法新社基輔3日電） 因為遭俄羅斯攻擊，烏克蘭出現能源短缺，該國今天表示，已開始讓民眾將數以百萬計普通燈泡換成省電的LED燈泡，而這是歐洲聯盟（EU）向烏克蘭提供援助的其中一項。

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數月來，俄羅斯有計畫地攻擊烏克蘭的能源網絡，使得數以百萬計民眾在冬天於黑暗及寒冷中度日。

歐盟去年12月表示，將購置價值3000萬歐元（約新台幣9.7億元）的3000萬個LED（發光二極體）燈泡給烏克蘭，以因應烏國大規模停電。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）在推特（Twitter）上說：「以節能LED燈泡取代舊型燈泡的行動已於本周展開。」

他也向正在基輔參加歐盟與烏克蘭峰會的歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）致謝；歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）也有出席峰會。

烏克蘭民眾可拿5箇舊燈泡到郵局換取5個LED燈泡。基輔最主要的郵局今天點亮4盞吊燈，烏克蘭民眾擠在18號櫃檯換燈泡。

一名郵局員工說，每天都有「很多人」來換燈泡。這名身穿黃黑色背心的員工說：「每個人都說，這是非常好的主意。」

來換燈泡的歐倫娜（Olena）稱讚這項計畫「對烏克蘭是很棒的措施」，還提到「狀況非常艱困」。50歲的她說：「我們明白得這麼做，必須為自己、為國家這麼做。」

什米加爾說，3天內就換了超過75萬個燈泡，下周還會送600萬個LED燈泡到烏克蘭各區。

範德賴恩宣布，歐盟將提供3500萬個LED燈泡給烏克蘭，比起初承諾的數量多了500萬個。

她去年12月曾說，改用LED燈泡將讓烏克蘭省下1百萬��（gigawatt）電力，相當於「一座核電廠的年供電量」。

她補充說：「在這黑暗的時期，我們和烏克蘭的盟友們站在一起。」

© 2023 AFP