教宗結束南蘇丹訪問 促領導人致力和平為民謀福

（法新社南蘇丹首都朱巴5日電） 天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天以露天彌撒結束他的南蘇丹之旅。他稍早敦促南蘇丹領導人應致力為因戰亂而貧困又分裂的國家帶來和平。

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教宗訪問南蘇丹3天，這是南蘇丹自2011年脫離蘇丹獨立以來，教宗首度到訪。基督徒佔多數的南蘇丹陷於內戰，造成近40萬人喪生，國家分裂。

儘管南蘇丹總統基爾（Salva Kiir ）和他的政敵兼副總統馬查爾（Riek Machar）於2018年簽署了和平協議，但暴力仍然滋擾這個最新成立的國家，民眾被迫遠離家園，棲身難民營。

教宗昨天在首都朱巴（Juba）會見來自各地難民營的內戰受害者，並敦促政府為數百萬受戰爭影響的百姓恢復「尊嚴」。

教宗說：「可悲的是，在這個飽受戰爭蹂躪的國家，民眾流離失所或成為難民，已是普遍的集體經歷。」

「我想再次強力由衷呼籲，結束所有衝突，認真地重返和平進程，如此暴力才能終結，民眾才能恢復有尊嚴的生活。」

他指出：「未來遠景不能建立在難民營里。」教宗的話獲得熱烈掌聲。

南蘇丹境內有220萬人無家可歸，國外另有200萬名難民，是非洲最嚴重難民危機的發源地。

這次出訪是方濟各的第5度非洲之行，他原本定於2022年到訪，但由於膝蓋問題不得不推延至今。

© 2023 AFP