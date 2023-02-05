民主黨2024總統初選首站改南卡州

（法新社費城4日電） 美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee）今天正式批准變動2024年初選時程，如果總統拜登決定角逐連任，這樣可能對他有利。

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民主黨全國委員會在費城開會時，表決通過明年在南卡羅來納州舉行第1場民主黨初選。

多年來，傳統上，全世界的目光每4年都會聚焦鄉村地區、白人佔大多數的愛荷華州和面積不大的新罕布什爾州，關注這兩州啟動長達數月的總統候選人選拔程序。

但在去年12月，拜登提議將擁有大量非裔人口的南卡羅來納州放在首位，當時民主黨全國委員會口頭表決即已批准此項提議，只有來自愛荷華州和新罕布什爾州的成員反對。

拜登此舉將使非裔美國人在選擇民主黨總統候選人時擁有更大的影響力。

拜登2020年在南卡羅來納州民主黨總統初選獲勝，讓他士氣大振，最終贏得黨內提名，進而入主白宮。

南卡羅來納州的民主黨人將於明年2月3日投票，接着內華達州和新罕布什爾州在2月6日投票，喬治亞州2月13日，密西根州2月27日。

外界普遍預計拜登將競選連任，但他尚未宣布。

共和黨仍計畫2024首場初選在愛荷華州舉行

© 2023 AFP