蕭茲：澤倫斯基同意 不用西方武器來攻擊俄領土

（法新社柏林4日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在接受媒體採訪時表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意，不會用西方提供的武器來攻擊俄羅斯領土。

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蕭茲接受德國「周日畫報」（Bild am Sonntag）採訪時表示：「針對這一點，大家已有共識。」

法新社報導，烏克蘭的西方盟邦已承諾將提供精準火箭、飛彈系統以及主力戰車，以助烏克蘭擊退盤據烏東的俄羅斯軍隊。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）把所謂對烏克蘭「特殊軍事行動」與1941年至1945年蘇聯對抗納粹德國相提並論。

蒲亭2日在參加紀念史達林格勒戰役（Battle of Stalingrad）勝利80周年活動時表示：「我們一次又一次得被迫驅逐西方集團的侵略。」

蕭茲不接受蒲亭這樣的比較。

蕭茲表示，蒲亭「這話是一連串荒謬歷史比對的一部分罷了，他用這些話來合理化他攻擊烏克蘭的行為」。他說，但是沒有任何理由可為俄國侵略烏克蘭作辯白。

蕭茲說：「與盟邦聯手下，德國向烏克蘭提供主力戰車，讓烏克蘭能夠自衛。我們與盟友密切合作，由美國作頭，仔細權衡了每一次武器交運。」

他表示，這種以共識為基礎的方法「可避免情勢升高」。（譯者：紀錦玲)

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