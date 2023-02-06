德籲國際共同努力 將俄侵烏犯罪者繩之以法

（法新社柏林5日電） 德國檢察總長法蘭克今天表示，他的辦公室已搜集了「數以百計」證據，證明俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪行，呼籲國際共同努力將犯罪者繩之以法。

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法蘭克（Peter Frank）對「周日世界報」（Welt am Sonntag）表示：「我們目前將焦點放在布查鎮（Bucha）大規模殺戮事件與對烏克蘭平民基礎設施的攻擊。」

法蘭克指出，大部分證據來自烏克蘭難民的受訪內容，現在的目標是「為以後可能的法庭案件做準備－無論是在德國，或是與我們的外國夥伴，或是在國際法庭」。

德國檢察總長辦公室先前曾以普遍管轄權原則，來審判敘利亞人在內戰期間犯下的暴行。這種國際法原則讓一國可對在外國發生的違反人道、戰爭罪和種族滅絕罪行提起刑事訴訟，無論犯行地點在何處。

根據上述原則，一群來自緬甸的民眾上個月在德國提起刑事訴訟，指控緬甸軍隊犯下種族滅絕、戰爭罪和違反人道罪。

法蘭克說，檢察總長辦公室已於2022年3月對俄烏戰爭進行調查。「我們在調查中並非針對某些特定人士，而是在搜集資訊與證據。」

法蘭克也承認，那些涉嫌犯下戰爭罪行者必須在德國境內，才可能起訴他們。

儘管總部設在荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）去年已派人前往烏克蘭，調查俄羅斯侵烏涉及的戰爭罪行，但因俄烏都不是成員國，國際刑事法院對烏克蘭境內發生的戰爭罪行不具有管轄權，故無法以任何可能的戰爭罪名起訴俄羅斯；德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）上個月呼籲成立國際特別法庭來解決這個問題。

法蘭克說：「我們希望將誰繩之以法？除了決定發動戰爭的國家領袖，還有執行決策的軍方高層。」

法蘭克說，就他看來，不論是訴諸國際刑事法院或是特別法庭，最終都取決於國際社會。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）

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