美共和黨議員批拜登太慢擊落中國氣球 等於是失職

（法新社華盛頓5日電） 美國多位共和黨籍國會議員今天批評總統拜登等太多天才擊落入侵領空的中國偵察氣球。

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美國聯邦參議院情報委員會副主席盧比歐（Marco Rubio）在美國有線電視新聞網（CNN）上表示，拜登拖了一段時間才提醒民眾有氣球闖入，等於是「失職」。

他形容，中國偵察氣球入侵事件，是北京明目張膽在拜登7日發表國情咨文演說之前給他難堪，並打亂美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定的中國行。布林肯在中國偵察氣球入侵消息傳出後，已取消訪問北京。

盧比歐告訴CNN：「我認為最重要的是，（中方此舉）除了昭告自身搜集情資的能力外，還能夠傳遞明確的訊息，那就是『我們有能力做到這一點，而美國卻束手無策』。」

盧比歐還說，中國藉此間接昭告世人，連美國都無法阻止氣球闖入美國領空的話，「如果我們入侵台灣，或從印度奪取土地，或從菲律賓和日本奪取島嶼，美國要如何出面援助？」

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在推特上說：「談到國防與外交政策時，拜登政府的反應一如既往，一開始反應過於優柔寡斷，然後又動作太慢。我們不該讓中華人民共和國把我國領空視為笑柄。」

共和黨籍聯邦眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner）批評拜登時，拿美式足球來類比。他在美國國家廣播公司（NBC）上說，拜登在大西洋上空將氣球擊落，顯然有點像是球賽結束了才要來對付四分衛，「這顆衛星已完成任務。根本一開始就不該讓它闖入美國」。

© 2023 AFP