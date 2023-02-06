英國掀規模最大醫護人員罷工潮 訴求加薪因應通膨

（法新社倫敦6日電） 英國護理師與救護車急救人員今天發起醫護人員最大規模罷工行動，訴求加薪以對抗生活成本飆漲。

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英國近來掀起多次罷工浪潮，最新這次行動將是護理師與急救人員首次在同一天展開罷工。

護理人員指出，過去10年的薪資漲幅根本追不上狂飆的通貨膨脹速度，在燃料、食品和住房支出均持續飆漲的情況下，他們甚至難以支付帳單。

他們警告，受到財務壓力影響，合格的護理師爆發離職潮，使得醫院人手緊缺，病患照護受到影響。

在英格蘭中部城市伯明罕（Birmingham）伊麗莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）外科重症室工作的實習助理護理師布斯克（Victoria Busk）表示：「我們24小時忙翻天，1個人當3個人用，忙到腰都快斷了。」

她說：「我熱愛我的工作，我熱愛我正在做的事情，為患者帶來改變，但我無法想像一直做這份工作直到我60幾歲。」

英國上周有近50萬人發起罷工，包括教師和運輸系統工作人員，機場和港口的英國邊境檢查署（Border Force）人員也停工一天。

護理師工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）今天表示，罷工將影響英格蘭地區與威爾斯絕大部分地區約1/3國民保健署醫院的護理師。

救護車急救人員的罷工行動則僅在英格蘭地區發動，威爾斯的急救人員在獲調薪之後已經取消罷工計畫。

本身也是護理師的衛生部次長柯斐德（Maria Caulfield）表示，她對展開罷工的醫護人員感同身受，但也坦承無法提供大幅加薪。

她接受GB新聞台（GB News）訪問時說：「我也是護理師工會成員，所以我腳跨兩個陣營。當然，我感到非常同情。但我們對納稅人也有責任…我們就是負擔不起現在工會所要求、能趕上通膨的加薪幅度。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）呼籲加薪要求必須「合理」且「負擔得起」，警告巨幅加薪恐會影響緩和通貨膨脹的努力。

衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）稍早呼籲工會取消今天的罷工行動。

他說：「英國央行行長警告，如果我們試圖用加薪來打擊通膨，情況只會變得更糟，民眾的生活不會變得更好。」

巴克雷說：「我和工會就薪資和可負擔程度等議題有過建設性談話，並持續呼籲他們取消罷工。」

英國聯合工會（Unite）秘書長葛蘭姆（Sharon Graham）卻指控巴克雷「沒有說實話」，因為不論是他或是蘇納克，根本不準備討論加薪。

© 2023 AFP