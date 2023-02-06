英國會外交委員會主席：別再用TikTok

（法新社倫敦5日電） 英國國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）今天以資安隱憂為由，建議各界不要使用中國短影音社群應用程式TikTok。

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英國保守黨的克恩斯告訴天空新聞網（Sky News）：「中國開發這個應用程式是有原因的。」

「我們的資安是一個關鍵漏洞，中國正在我們的資訊背後建立一個技術極權主義國家。所以我們必須更加認真地保護自己。」 克恩斯也提到美國在大西洋上空擊落中國高空偵察氣球一事；北京當局駁斥間諜指控，對美方使用武力襲擊「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，認為美方「反應過度」。

克恩斯表示，中國企業的「資訊滲透」以及北京利用這些資訊恐嚇「那些在英國和世界各地尋求庇護者」的方式，更加令人擔憂。

記者詢問，人們是否應該將手機里的TikTok刪除，克恩斯回答說：「這點毫無疑問…沒必要讓你的手機多了這個漏洞。」 克恩斯長期以來一直批評中國的情報活動，抨擊中國為此濫用技術。

TikTok發言人今天回應上述指控。

發言人說：「英國有數以百萬計用戶喜歡TikTok，我們想明確表示，他們可以信任我們，無須擔心個資問題。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2023 AFP