土耳其敘利亞強震逾9500死 災民苦等外界馳援

（法新社土耳其安塔基亞8日電） 據官方最新統計，土耳其和敘利亞強震罹難人數已超過9500人。搜救隊今天頂着寒冬與時間賽跑，在瓦礫堆中尋找生還者。災區民眾苦等政府的協助，以及外界的馳援。

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土耳其南部與敘利亞接壤的地區，在當地時間6日清晨發生規模7.8強震，邊境兩側的城市頓時成為密密麻麻的廢墟，搜救隊兩天兩夜頂着寒冬與時間賽跑，馬不停蹄地在瓦礫堆中尋找生還者。

根據官方統計，土耳其目前已有6957人死亡，敘利亞至少2547人喪生，合計罹難人數達9504人。如果專家最擔心的情況成真，死亡人數恐翻倍。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，救治數以千計傷者及搶救受困民眾的時間所剩無幾。

災民對於亟需的援助遲遲未到，不滿的情緒漸漸高漲。

卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）的災民沙吉羅格魯（Ali Sagiroglu）說：「我無法從廢墟中把我兄弟救出來，也救不了我的侄子。看看周遭，這裡竟沒有政府官員在此。」

他還說：「已經兩天了，我們都沒見到政府官員來此…孩子們在寒冬中受凍。」

土耳其是全球地震最活躍的地區之一。上一次發生規模7.8強震是在1939年，當時造成土耳其東部艾辛疆省（Erzincan）3萬3000人死亡。

© 2023 AFP