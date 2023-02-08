強震釀重災 敘利亞正式請求歐盟援助

（法新社布魯塞爾8日電） 敘利亞6日與鄰國土耳其同遭強震襲擊、釀成慘重傷亡損害後，今天正式向歐洲聯盟（EU）請求協助。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟主管危機管理事務的執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）今天宣布敘利亞求援消息時表示，歐盟執行委員會（European Commission）正在「鼓勵」歐盟成員國回應敘利亞對醫療補給與糧食的援助請求。

雷納希克還說，歐盟也將密切監督任何提供給敘利亞的援助將如何運用，以確保不會遭到受制裁的大馬士革政府「挪用」。

土耳其靠近敘利亞邊界地帶6日遭到規模7.8的強震襲擊後，歐盟迅速派遣救援團隊前往土耳其。

但對於敘利亞，歐盟起初只透過現有人道計畫提供很少協助，因為歐盟為了制裁敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）對示威者的暴力鎮壓最後演變為內戰，而自2011年開始對阿塞德政府施加制裁。但歐盟也說，對於敘利亞政府要求協助賑災敞開大門。

如今鑒於大馬士革當局已透過歐盟的「平民保護機制」（Civil Protection Mechanism）請求協助，雷納希克表示，歐盟執委會正要求成員國「正面回應這項請求」。

「平民保護機制」的參與國除了歐盟所有27個成員國，還包括挪威與土耳其等8個鄰近國家。

雷納希克指出，敘利亞要求「一長串清單」的援助。「他們需要外界協助他們自身的救援機構，以尋找和救出困在瓦礫堆下的民眾。他們需要許多醫療用品、藥品及醫療設備。他們需要糧食這類物資，典型的急難救助物品。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2023 AFP