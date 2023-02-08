聯合國：1/3學童無法獲得飲用水 影響學習和健康

（法新社巴黎8日電） 聯合國今天說，全世界1/3的兒童無法在學校獲得清潔飲用水，影響他們的健康和學習能力。

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聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）在一份新報告中說：「全球幾乎每3所學校中就有1所沒有改良過的飲用水源。」

聯合國教科文組織發現，「全世界每3所學校中就有1所學校沒有基本的衛生設施」，這裡指的是缺乏廁所和污水下水道系統，而「幾乎一半的學校沒有用水和肥皂的洗手設施」。

負責這項報告的學校健康和營養專家斯達納（Emilie Sidaner）說，清潔的飲用水和洗手設施是保護兒童免受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、寄生蟲、呼吸道疾病和腹瀉等疾病的關鍵。

她告訴法新社，沒有乾淨飲用水的學校無法為學生準備食物，導致兒童營養不良。

她說，沒有自來水和肥皂對女孩也是重大挑戰，她們「在月經期間不能上學」。

斯達納說，例如在不丹，有1/4的女孩在生理期沒有上學。

在象牙海岸，1/5的女孩不得不在月經期間曠課；而在布吉納法索，1/7的學生因同樣的原因缺課。

斯達納說：「必須在水資源、衛生設施以及所有其他基礎設施進行更多投資，才能提供有品質的學習。」

© 2023 AFP