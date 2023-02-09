美知名記者控華府炸毀北溪管線 白宮嚴詞否認

（法新社華盛頓9日電） 美國資深記者、普立茲獎得主赫希（Seymour Hersh）近日指控，美國是去年破壞俄羅斯與德國之間北溪天然氣管線的幕後黑手。報導發布後俄國要求國際調查，白宮則否認指控。

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赫希在電子報平台Substack發布報導稱，去年6月美國海軍潛水員奉總統拜登（Joe Biden）之命，在挪威當局協助下潛入波羅的海（Baltic Sea），於北溪天然氣管線（Nord Stream）上放置炸藥，並在3個月後引爆。 對此，美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）反駁，報導內容「純屬捏造」。

中央情報局（CIA）發言人也附和白宮說法，稱該報導「從頭到尾都是虛構」。

被問及赫希聲稱奧斯陸當局也支持這項秘密行動時，挪威外交部回應，「這些指控並非事實」。

去年9月的北溪管線爆炸事件，西方國家歸咎於俄羅斯所為，在俄國軍隊入侵烏克蘭後，此事也加劇西方對莫斯科當局的不滿。

不過，截至目前為止，瑞典、丹麥和德國當局的調查皆未將責任歸咎於任何一方或國家。 赫希指出，拜登秘密決定炸毀已關閉但仍含有殘餘天然氣的北溪管線，以切斷莫斯科透過向歐洲銷售天然氣賺取數十億美元的能力。

赫希還說，美國認為北溪管線能讓俄羅斯向德國和西歐施加政治影響力，以用來削弱他們對於烏克蘭的援助承諾。

報導指出，在2022年2月24日俄軍入侵烏克蘭的前2周，拜登本人曾公開表示，一旦俄羅斯攻擊烏克蘭，美國將不允許開通新的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

赫希還援引一位不具名消息人士說法指出，破壞北溪管線的構想最早是在2021年12月，拜登的高階國安顧問討論如何應對俄羅斯預計入侵烏克蘭時所提出。

具體計畫由中情局負責制定，並趁2022年6月北大西洋公約組織（NATO）演習期間，美國海軍潛水員把炸藥放置在可以遠程引爆的北溪管線上。

© 2023 AFP