不知親友生還或罹難 土耳其強震倖存者難熬無聲等待

（法新社土耳其努爾達伊9日電） 土耳其和敘利亞交界的強震已奪走逾2萬條人命，瓦礫堆中可能仍有生還者。在土國小鎮努爾達伊，救援人員下令周圍肅靜，他們鑽進一棟倒塌公寓，卻只運出了裹屍袋。

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土耳其南部6日發生規模7.8強震，在土國和鄰近的敘利亞造成巨大災損，兩國目前合計超過2萬1000人喪命，尤其土耳其的死亡人數將近1萬8000人。

在擁有4萬人口的努爾達伊（Nurdagi），救援人員找到遺體的場景一再上演，當地官員給不出確切死亡人數，僅說絕對數以百計。

努爾達伊離震央不遠，官員預料，在搜救行動結束前，這座小鎮和周圍村落的死亡人數還會「大幅」增加。 努爾達伊附近主要道路的橋樑都已坍塌，清真寺圓頂也在地震中崩解。這座鄉下小鎮曾經富足，如今整個街區都被夷為平地。

緊急救援人員利用無人機和熱感探測器來尋找可能的倖存者，一旦發現生還跡象，即命令周圍安靜。當地居民被迫暫時睡在帳篷或車上，他們含淚看着救援團隊持續搜救。

居民艾姆瑞（Emre）在進城主要道路上的街區旁等待，他說：「安靜無聲令人難受。我們不知道要期待什麼。」

有4輛救護車在旁待命，救援人員朝瓦礫堆呼喊，同時備妥毛毯和擔架。但艾姆瑞說：「運出來的大多是遺體，都是我們的家人和朋友。」

在努爾達伊搜救的數以百計救援人員分別來自卡達、馬來西亞、西班牙、哈薩克、印度等國家。

卡達團隊一名代表今天說，這支130人的搜救隊開始行動後，數小時內就救出一名12歲男孩，另在公寓里找到一名已喪生的女子。卡達今天還將在鎮上設置一間有50張病床的緊急醫院。

馬來西亞團隊有70人，他們一開始就在瓦礫堆中找到數具遺體，包括一名母親和她的新生兒，還有一名成人。搜救隊長賈米爾（Mohamed Khairul Jamil）說，這已經是他們遇過最艱難的搜救任務，當地的極端嚴寒又增加了挑戰，但「我們做好最周全準備，同時懷抱最大希望」。

國際救援團隊預計會在土耳其南部停留兩周。

雖然天氣很冷，有家歸不得的努爾達伊居民仍在他們以前的住所外等到深夜，救援人員和挖土機則在泛光照明燈下搜救。

一群女子坐在附近足球場的長椅上看着她們以前的公寓，裡面恐怕還有十多具遺體。一名不願透露姓名的七旬婦女說：「在找出來之前，我不會離開。」

她的兩名鄰居裹着毯子坐在旁邊烤火，看着挖土機掀開瓦礫堆。

20歲的大學生博德魯姆（Bodrum）來自鄰鎮，他說，他來努爾達伊尋找母親那邊的家人，其中一人已證實死亡，還有一人下落不明。

© 2023 AFP