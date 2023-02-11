拜登與來訪的魯拉會談 兩人誓言捍衛美洲民主

（法新社華盛頓10日電） 美國總統拜登今天在白宮接見來訪的巴西總統魯拉。兩人表示兩個美洲大國都成功趕走危害國內民主的因子，如今兩國將攜手對抗氣候危機。

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拜登告訴魯拉「我們兩國茁壯的民主都曾經歷考驗，但在美國與巴西，民主都挺過來了」。

在橢圓形辦公室會談時，拜登與魯拉對彼此的相似境遇頗有共鳴。

拜登2020年總統大選擊敗川普，但選後2個月川普支持者因相信選舉舞弊陰謀論、堅信川普才是真正勝選者，聚眾闖入在國會山莊的拜登當選認證會議引發軒然大波。

在巴西，魯拉擊敗當時在位的右翼總統波索納洛並於今年1月就職，但同樣發生波索納洛的支持者旋即聚眾闖入各處政府大樓的騷亂。

魯拉告訴拜登：「我們有一些頗能合作的議題，首先就是絕不容反民主的暴徒攻擊體制。」

為自誇巴西重返國際社會，魯拉說前手波索納洛的世界「就是從早上開始嚷嚷假新聞，一路嚷到晚間，看起來就是一副不屑國際關係的樣子」；與川普打過交道的拜登也很快接話「聽來似曾相識」。

在持續約20分鐘的談話中，魯拉和拜登談到氣候變遷下環境保護問題的重要性。魯拉並倡導零森林砍伐政策，主張捍衛亞馬遜就是捍衛生命。

拜登也強調，巴西與美國共同的價值觀和兩國人民之間的牢固聯繫，使兩國成為應對當今重大全球挑戰的天然夥伴，特別是在氣候變化方面。

拜登感謝魯拉致力於推進巴西和美國的合作夥伴關係，表示這對兩國來說是一個重要時刻，相信對全世界來說也是如此。

© 2023 AFP