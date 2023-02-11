烏克蘭各地通報遇襲 拜登將訪波蘭挺烏

（法新社基輔10日電） 烏克蘭今天表示俄國又發起新一波龐大空襲攻勢；美國總統拜登則宣布他會借出訪波蘭時，就俄國入侵烏克蘭屆滿一周年發表談話。

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烏克蘭東從哈爾科夫（Kharkiv）、西到伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）都通報遭俄國飛彈攻擊；前一天烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才利用出訪布魯塞爾的機會遊說歐盟領袖提供長程飛彈與戰機。

澤倫斯基稱俄國來襲飛彈途中穿過前蘇聯的摩爾多瓦與北約成員羅馬尼亞的領空，但遭羅馬尼亞打臉。羅馬尼亞稱俄國攻擊烏克蘭的飛彈未進入過他們領空。

俄國入侵烏克蘭將於24日屆滿1年，白宮宣布拜登將於20到22日出訪北約盟國波蘭。

白宮表示，拜登屆時將發表演講觸及「俄國蠻橫、無端入侵烏克蘭」、談美國這段期間如何團結世界支持烏克蘭民眾捍衛它們的民主與自由。

克里姆林宮今天也宣布，俄國總統蒲亭會在21日發表年度國情咨文。

俄羅斯今天以飛彈攻擊烏克蘭電力設施，時值烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）結束歐洲訪問返國之際。俄軍前次如此大規模空襲是在1月底，當時是西方宣布援烏主力戰車後不久。

© 2023 AFP