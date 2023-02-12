反馬克宏年金改革示威第4天 法國數十萬人上街頭

（法新社巴黎11日電） 法國民眾抗議總統馬克宏年金改革計畫的活動進入第4天，今天有數十萬人走上街頭抗議。

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與過去3天示威活動不同的是，這次沒有號召全國性罷工。但巴黎第2座機場的空中交通管制人員突然宣布罷工，導致半數航班取消。

馬克宏（Emmanuel Macron）及其政府欲把領退休金的年齡從現行的62歲提高到64歲，但改革遇到兩大挑戰，一是要克服街頭的阻力，二是讓法案在國會過關。

法國總工會（CGT）表示，光是在巴黎就有50萬人參加示威，全國有超過250萬人怒吼。

法國內政部則說巴黎有9萬3000人抗議，全法有96萬3000名人走上街頭。內政部提供的數字則通常較低。

法國其他城市也出現了示威活動，電視畫面顯示警方在法國西部的勒恩（Rennes）動用水炮。

法國首都的抗議群眾走傳統抗議路線，從共和廣場（Republic Square）一路挺進民族廣場（Nation Square），標語寫着：「向延長工作年齡說不。」

抗議過程發生有汽車和垃圾桶遭人翻倒、放火焚燒的事件，氣氛緊繃，使得警察不得不拿着防暴盾出手干預。

© 2023 AFP