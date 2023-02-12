土耳其強震 希臘外長訪災區聲援鄰邦

（法新社安塔基亞12日電） 希臘外交部長鄧迪亞斯今天造訪土耳其，以向6日遭到強震襲擊的土國表達支持。土耳其與希臘同為北大西洋公約組織（NATO）成員國，但兩國長期對立。

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根據希臘國營電視台ERT TV播出的影像，土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）見到鄧迪亞斯（Nikos Dendias）時，給了他一個溫暖的擁抱，兩人接着登上直升機前往災區。

這是強震過後，首次有歐洲國家的部長來到土耳其。

鄧迪亞斯在安塔基亞市（Antakya）與卡夫索格魯召開聯合記者會時表示，他想向土耳其領導階層與人民，傳達希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）政府與希臘全民對於毀滅性強震災損的衷心哀悼。

卡夫索格魯則說：「這展現了希臘人民聲援土耳其和土耳其人。希臘是地震過後第一批致電並提議援助土耳其的國家之一。」

希臘與土耳其關係不睦可往前回溯數個世紀，又因領土和能源爭端而惡化，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）去年還誇張地揚言將侵略希臘。

然而這兩個都位在地震斷層線上的鄰國，過去發生天災時也會互相幫助。

© 2023 AFP