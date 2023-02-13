中國詐騙集團招募菲律賓人 在東南亞進行加密貨幣騙局

（法新社馬尼拉13日電） 菲律賓外交部官員今天表示，在東南亞進行加密貨幣詐騙的中國罪犯，以菲律賓人為招募目標，利用他們的英文及電腦能力行騙。

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法新社報導，菲律賓外交部負責移工事務的代理次長迪維加（Eduardo de Vega）指出，在緬甸、寮國及柬埔寨運作的詐騙網路中，菲律賓人成了「非常有價值的」目標。

迪維加指稱，正在遣返那些捲入詐騙活動的菲律賓人，自去年以來至少已將119人遣返回國。迪維加說：「我們正逐步遣返他們，但有些人並沒有要求被遣返。」

最新一批被遣返的菲律賓人今天抵達馬尼拉。迪維加告訴法新社，有4名男子被販運到緬甸，迄今「不到兩個月」，他們年齡皆30幾歲，被關在圍起來的場地里。

菲律賓外交部發聲明表示，這些男子原本在杜拜，在網路上受到招募，前往泰國擔任「客戶協助代表」。

迪維加提及，他們在抵達曼谷時，被帶到泰國西部城市美索（Mae Sot），並乘渡船越過邊界進入緬甸「叛軍活動範圍」，他們在緬甸「被迫誘騙個人投資加密貨幣」。

此外，4名20幾歲菲律賓女子今天也回到了馬尼拉，數周前她們在緬甸遭到拘留，因為她們從泰國非法入境。迪維加說，她們先前聲稱自己是遊客。

迪維加還說，據信約有50至70名菲律賓人仍在緬甸，為當地行騙的中國人工作。他估計，另有50名菲律賓人在柬埔寨從事加密貨幣詐騙，還有50人在寮國。

法新社去年報導發現，亞洲各地民眾捲入在柬埔寨的類似活動，包括來自越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、中國、台灣、香港、孟加拉及印度的人士，部分遭詐騙分子販運及毆打。

迪維加指出，菲律賓政府曾一再警告國人，尋求海外工作時不應繞過官方就業管道。

© 2023 AFP