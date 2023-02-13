以色列司法改革惹議 數萬人國會外抗議

（法新社耶路撒冷13日電） 數萬名以色列人今天在國會外抗議政府備受爭議的司法改革計畫，這項改革計畫試圖限制最高法院推翻政府決定或以色列國會（Knesset）法律的權力。

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司法改革計畫正透過國會內部的一系列初步投票逐步獲得批准，引起廣泛的批評和指責，認為司法改革計畫將賦予立法部門幾乎不受限制的權力。

在以色列國會外有數萬人集結，揮舞着以色列國旗和寫有「拯救以色列民主」和「全世界都在看」的標語牌。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）昨天晚間發表罕見的全國性講話，並聚焦在司法改革計畫。他警告，以色列「正處於法律和社會崩潰的邊緣」。

赫佐格敦促以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的鷹派右翼政府暫停立法程序，並與反對派會談以達成妥協。在以色列，總統一職很大程度上只是象徵性角色。

赫佐格說：「我呼籲你們不要讓司法改革法案交付一讀。」

但是，負責審查司法部長李文（Yariv Levin）提案的委員會今天正在批准司法改革法案的部分內容，司法改革法案的一讀可能會在今天稍晚舉行。

在法案成為法律之前，需要3次全體會議投票。

尼坦雅胡和他的盟友說，這些改革對於改正民選代表和國家最高法院之間的權力不平衡是必要之舉。

尼坦雅胡政府希望賦予政府對最高法院大法官被提名人的實際控制權，提名工作目前由政治人物、法官和律師協會成員組成的混合小組負責。

李文的司法改革法案還將賦予國會透過簡單多數投票推翻最高法院裁決的權力。

© 2023 AFP