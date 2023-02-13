慕尼黑安全會議將登場 料聚焦俄烏戰爭美中緊張

（法新社法蘭克福13日電） 年度德國慕尼黑安全會議將在本周登場，時值俄烏戰爭即將屆滿一周年，美中兩國也因間諜氣球事件緊張升溫，出席這場重要國際安全會議的各國領袖，預料將聚焦在這些議題。

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為期3天的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）將在17日揭幕，出席人士包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）等。

而本月24日也將是俄烏戰爭屆滿一周年的日子。莫斯科派兵侵略烏克蘭，使得歐洲數十年來首次再度出現戰爭。

烏克蘭正準備面對俄羅斯發動新一波攻勢之際，出席慕尼黑安全會議的領袖很可能再度承諾持續支持基輔，直到擊退俄羅斯的攻擊，無論要花多久時間。

慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）在記者會上表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）犯下「破壞文明」罪行過了一年，慕尼黑安全會議如今面對「以規則為基礎的國際秩序」要如何受到遵守的問題。

他問道：「未來的秩序會是由法律的力量主宰，或是以最強者的規則為準？」

霍伊斯根說，有關「如何應付不遵循法治的人士、政治領袖」這個問題，將是本屆慕尼黑安全會議討論議題之一。

此外，美中緊張也很可能會是今年會議一大焦點。自從美方本月稍早將一顆飛越美國的疑似中國間諜氣球擊落後，兩國關係急遽惡化。

北京堅稱這顆氣球是民用，今天並反控美國派遣氣球飛越中國領空，但很快遭到華府否認。

霍伊斯根表示，他不認為王毅會利用在慕尼黑安全會議致詞的場合說：「抱歉，飛越的是我們的間諜氣球。」但霍伊斯根表示，「確實希望（美中）會有對話…在場邊進行。我已經（向中方）指出會有高階美國代表團」出席會議。

© 2023 AFP