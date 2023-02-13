美F-16戰機擊落最新不明物 狀似「八角形」垂掛繩體

（法新社華盛頓12日電） 美國高階政府官員表示，總統拜登今天「出於謹慎」，下令一架F-16戰鬥機在美國與加拿大邊界附近的休倫湖上方擊落一個飛行物體。

廣告 繼續瀏覽後續

國防部新聞秘書賴德（Pat Ryder）賴德在聲明中說：「我們的評估並不認為這將對地面任何物體構成有力的軍事威脅，但鑒於其潛在監控能力，這對安全飛行是種隱憂和威脅。我們的團隊如今正在回收相關殘骸，以了解更多資訊。」

賴德還說，這個物體與雷達昨天在美國蒙大拿州上空偵測到的是同一個，當局昨晚曾短暫關閉蒙大拿州部分領空。

他說：「北美航太防衛司令部（NORAD）今天上午發現這個物體，便持續透過目視與雷達追蹤。根據其飛行路徑和數據，我們可以合理將這個物體與在蒙大拿州上空接收到的雷達訊號聯繫起來；這個物體當時在敏感的國防部地點附近飛行。」

這名不願透露姓名的官員表示：「沒有跡象顯示其具有監視功能，但也不能排除這種可能性。」

一枚白色、引人注目的中國偵察氣球1月底入侵美國領空，本月4日在南卡羅來納州外海被擊落落海；2月10日，第2個高空物體在美國阿拉斯加州上空被擊落；昨天，第3個高空物體在加拿大育空（Yukon）地區上空被擊毀。一連串事件讓北美進入高度警戒。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2023 AFP