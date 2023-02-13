間諜氣球疑雲發展一次看

（法新社華盛頓12日電） 先是一枚中國氣球在美國沿岸遭擊落，接着是阿拉斯加和加拿大上空兩個較小物體，今天又有飛行物在美加邊界遭擊落，讓人擔心北美安全的同時，美中關係也更趨緊繃。

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法新社整理截至目前的事件發展：

●這4個物體是什麼？

1月底，1枚美國官員稱為間諜飛船的巨大中國氣球在美國上空飄蕩數天後，2月4日在南卡羅來納州沿岸外海遭F-22戰機擊落。

中國堅稱這枚氣球是在進行氣象研究。

然而五角大廈表示，這個飛行物的吊艙大小約為3輛巴士、重量超過1噸，配備多組天線，並有夠大的太陽能電池板為多個情搜感測器供電。

美國戰機10日在阿拉斯加北部附近擊落另一物體，軍方說，這個物體「在美國領海上方的美國主權領空內」，沒有任何推進或控制系統。

一架美國F-22戰機昨天則奉美加命令，在距離美國邊境約160公里的加拿大育空地區（Yukon Territory）上空擊落一個「高空飛行物體」。加國國防部長安南德（Anita Anand）不願揣測它是否源於中國。

●找回了什麼？ -

軍方小組在南卡羅來納州外海搜尋第一個物體，軍方影像顯示發現一大塊氣球皮，聯邦調查局（FBI）正在保管碎片進行分析。

在阿拉斯加戴德豪斯（Deadhorse）附近海域搜尋第2個物體的作業持續進行中，而安南德昨天表示，在CP-140巡邏機的支持下，正在育空地區尋找第3個物體的殘骸。

五角大廈表示，聯邦調查局與加拿大警方密切合作。

●這些物體的目的？ -

美國官員說，第1個氣球的影像顯示其具備可以攔截電訊的監視設備，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，它的目的是「監視美國本土的戰略要地」。

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）表示，中國或其軍事領導人中的某些人有意破壞美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將進行的訪問。

美國表示，這些氣球是跨越5大洲的「艦隊」的一部分。部分分析家認為，在未來幾年台灣可能出現重大緊張局勢前，這或許是中國針對外國軍事能力進行大規模監視的開始。

●為什麼現在有這麼多物體？

分析家表示，美國和加拿大情報部門不斷收到大量原始數據，他們通常會篩選，把重點放在來襲飛彈的威脅，而不是氣球等緩慢移動的物體。

●對美中關係有何影響？

美國取消意在穩定緊張關係的布林肯訪中之行，並制裁6個據信支持軍事間諜氣球計畫的中國實體。

北京譴責中國氣球被擊落，稱其「嚴重違反國際慣例」，並保留「對類似情況採取必要手段」的權利。

中國對最新這幾起擊落並無任何反應。

© 2023 AFP