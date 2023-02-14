密西根州大槍案已有1死多傷 傳犯嫌逃逸

（法新社密西根州東蘭辛13日電） 今天發生在美國密西根州立大學的槍擊案，已知造成1死、數傷。當地媒體報導，犯嫌目前仍在逃。

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校警敦促校內學生、教職員和附近人士「就地避難」。當地媒體影片顯示，有大批警力湧入現場。

「底特律新聞報」（The Detroit News）引述密西根州立大學（Michigan State University, MSU）發言人葛蘭特（Emily Guerrant）的說法報導，已知有1人喪命。路透社無法獨立確認這個消息。

目前關於這起槍擊案的詳細官方消息不多，但校警在推特（Twitter）上說，槍擊案發生在兩個地點，分別是「柏凱廳」（Berkey Hall）學術大樓附近和IM East體育場館。葛蘭特說，喪命的1人是在「柏凱廳」內。

密西根州立大學在推特上說：「據報有多人受傷。」

警方和東蘭辛（East Lansing）當局在推特上表示，有1名個子不高的蒙面男性犯嫌在逃，據信是徒步離開。東蘭辛是位於密西根州首府蘭辛（Lansing）附近的大學城，在大城底特律西北方約145公里處。

密西根州立大學是重要的公立高等教育機構，東蘭辛的主校區約有5萬名大學生及研究生。

警方表示，IM East體育場館目前已經安全。

© 2023 AFP