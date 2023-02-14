挪威情報機構評估：俄羅斯料將更專制且軍事化

（法新社奧斯陸13日電） 挪威情報機構今天指出，俄羅斯預料將在接下來幾年內變得「更專制且軍事化」，還說在烏克蘭的戰爭對俄羅斯來說是「一場災難」。

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挪威情報局（Norwegian Intelligence Service）副指揮官諾德魯姆（Lars Nordrum）為挪威發表年度評估報告時說：「此事已無回頭路。」挪威為北大西洋公約組織（NATO）成員國，與俄羅斯接壤。

諾德魯姆說：「俄羅斯將變得愈來愈專制且軍事化。」他指的是俄羅斯如何利用宣傳手法來操弄輿論，以及莫斯科當局與其他專制政權的密切關係。

諾德魯姆說：「俄羅斯利益與西方利益並不相容。」

這份年度風險評估是俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來的首份評估，也和過去做出相同結論，直指俄羅斯和中國是挪威安全與利益的主要威脅。

諾德魯姆以西方貿易制裁的影響、莫斯科當局在國際上遭到孤立，以及「超過10萬名俄羅斯士兵在烏克蘭喪命或受傷」為例，說俄烏戰爭「對俄羅斯來說是一場災難」。

他表示，這場衝突提高了挪威的地緣政治重要性，特別是鑒於這場戰爭讓挪威成了歐洲大陸的天然氣主要供應者。

諾德魯姆說：「歐洲各國將倚賴挪威能源供應多年。」

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