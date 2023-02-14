澳洲強破獲伊朗在境內進行監控

（法新社雪梨14日電） 澳洲政府今天表示，破獲伊朗鎖定一名在澳洲參加抗議艾米尼之死示威活動人士進行監控的行動。澳洲內政部長歐尼爾強調，對於外國政權企圖打壓意見表達「絕對不會容忍」。

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伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年因違反該國對女性定下的服裝規定而被捕，並在拘留期間喪命，在全國各地引發鋪天蓋地的示威浪潮。

伊朗政府對國內抗議民眾進行強力鎮壓，在全球引發示威，包括澳洲。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）表示，伊朗政府暗中監視一個曾在澳洲參加相關抗議活動的伊朗裔澳洲人家庭，現在東窗事發。

歐尼爾在澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院（National Security College）的演說中提到：「就像澳洲各地數以萬計民眾對在伊朗發生的事所作回應一樣，在澳洲批評任何外國政權完全合法。」

「不管在任何情況下，我們都絕對不會容忍外國政權企圖破壞和平抗議、鼓勵暴力或打壓意見表達。」

歐尼爾表示，伊朗政府對住在澳洲的個人「及其家人」進行「廣泛的調查」，但她沒有提供相關細節。

她說：「我很高興地說，我國有關機構毫不遲疑地馬上處理。」

「我們不會袖手旁觀，讓外國政府在我們土地上監視和追蹤澳洲人，或其實只是前來我國的遊客。」

艾米尼於去年9月16日喪命後，示威活動就在伊朗各地引爆，警方已經拘留了數以千計抗議民眾。

有關當局表示，已有數以百計人命喪他們稱之為「暴動」的示威中，包括數十名維安人員。

© 2023 AFP