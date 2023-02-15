拜登任命法官達100人 可能削弱川普在法界影響力

（法新社華盛頓14日電） 在美國民主黨籍總統拜登正試圖削弱共和黨籍前總統川普在法庭的影響力之際，聯邦參議院今天認可拜登任命的第100位聯邦法院法官。

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根據美國憲法，總統任命的最高法院大法官和聯邦法院法官為終身職，但獲任命的人選須經參議院同意才能就職。

理論上來說，法官應遵守政治中立，但從法官過往的裁定，以及任命他們的總統，通常可以看出他們的理念和傾向。

49歲的律師曼德斯－米洛（Gina Mendez-Miro）在參議院54票同意、45票反對的情況下，成為美國波多黎各區聯邦法院（US Federal Court for the District of Puerto Rico）最新一位法官。

由於民主黨在拜登擔任總統期間一直掌控參議院，這讓拜登得以加快提名的速度。

為了讓司法系統更多元，拜登從以往較受忽視的群體中提名人選。根據美國憲法協會（American Constitution Society）數據，拜登任命的法官中，有3/4是女性，只有1/3是白人。

拜登曾提名傑克森（Ketanji Brown Jackson）出任最高法院大法官，為擔任這項職務的非裔女性第一人。

拜登在聲明中提到，曼德斯－米洛也將是波多黎各區第一位公開自己屬於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）族群身分的法官。

拜登說：「我特別感到自豪的是，我提名的人選…反映出多樣性，而這是我國最棒的資產之一。」

拜登提名的另外兩名法官人選今天稍晚也獲得參議院同意。

拜登說：「我們做出了重大進展，不僅確保聯邦司法系統看起來更像整個國家凝聚在一起，也讓過去被忽視、但具有專業背景的人選出任法官。」

© 2023 AFP