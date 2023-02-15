民主黨資深參議員範士丹任期結束後退休

（法新社華盛頓14日電） 資深民主黨籍聯邦參議員範士丹（Dianne Feinstein）今天宣布退休，她是美國政治史上的巨人，在參議院長達30年的職業生涯中，取得了無數立法成就。

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高齡89歲的範士丹是目前參院最年長的議員，她因有效推動法案，並嚴格監督兩黨政府的作風廣為人知，但近來接連出包威脅她的功績，也讓她面臨辭職呼聲。

她發布聲明說：「我今天宣布，2024年我不會競選連任，但直到明年年底任期屆滿前，我會為加州鞠躬盡瘁。」

這位近期喪偶的土生土長加州人卸任時將年滿91歲，她曾在家中躲過炸彈暗殺，也曾距離舊金山惡名昭彰的2死命案現場不遠。

1978年同志權鬥士哈維．米克（Harvey Milk）和市長摩斯康（George Moscone）被心懷不滿的前同事槍殺身亡後，範士丹成為舊金山首位女市長。

在聯邦參議院，她帶頭通過數百項法案，一路爬到情報委員會主席，也是女性第1人。

她說：「即使國會對立，我們仍可通過改善生活的法案。我們被送來這裡，都是來解決問題的；我過去30年這麼做，未來兩年也打算這樣做。」

她的成就包括起草1994年的攻擊步槍禁令，並製作6700頁關於美國「反恐戰爭」期間中央情報局（CIA）酷刑計畫的報告。

但人們對她認知能力惡化日漸感到憂心，包括許多黨內人士。

前幕僚表示她多次出現混亂狀況。2020年11月，她在全國電視轉播時尷尬放空，向科技大亨杜錫（Jack Dorsey）一字不漏地重複問了兩次同樣的問題。

© 2023 AFP